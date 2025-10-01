Drinque mortífero

Bebida com metanol - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O caso da bebida alcóolica possivelmente adulterada com metanol é gravíssimo, levando em conta a estimativa de metade da população de 18 anos ou mais permitir-se alterar o estado de consciência em copo cheio.

Em seguida à demora e lacuna na fiscalização dos engradados, o governo de São Paulo ocupou espaços na imprensa e na internet divulgando ações tardias e necessárias, buscando reduzir a percepção de descaso.

Uma força-tarefa policial ficou de apurar a origem do produto, investigando protagonistas do comércio clandestino atuando sem monitoramento proporcional às cifras movimentadas na economia etílica.

Já na rede de saúde, só agora verifica-se maior empenho em orientar sobre sintomas de intoxicação e como agir rapidamente a fim de evitar acrescentar óbitos na relação de episódios registrados.

Adaptando o provérbio, não adianta chorar sobre o líquido ingerido, mas espera-se, ao menos, empenho para localizar origem, rotas e articulações, além da interdição de estabelecimentos.

Faltando a vigilância, resta punir os envolvidos comprovadamente partícipes da trama, bem como ampliar a divulgação de canais de denúncia da polícia e do Procon, para evitar chorar por novas vítimas.

O levantamento comparativo a período de menos de um mês registrava, em primeira contagem, 10 internamentos e três mortos, implicando provável acusação de homicídio, e não apenas “relação de consumo”.

Diante de tal contexto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu nota com recomendações urgentes aos revendedores e consumidores paulistas, pois há indícios de adição a garrafas de gin, vodka e uísque.

Como as equipes de prevenção estaduais parecem insuficientes, as autoridades federais recomendam redobrar atenção em relação à procedência dos drinques, observando-se rótulo e lacre de segurança.