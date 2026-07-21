Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO

OPINIÃO

Editoral: a goleada da vacina

Confiraa coluna Editorial desta terça-feira, 21

Redação
Por Redação

Eis um bom motivo para vibrar e sair pulando e abraçando quem aparecer pela frente, como se faz no futebol: o Brasil saiu da última divisão em vacina infantil. A virada no placar foi de goleada. Em 2023, cerca de 360 mil crianças brasileiras estavam completamente desprotegidas contra doenças graves; hoje, são 50 mil.

O País deixou a triste condição de rebaixado, pois já não integra a lista das 20 nações com maior número de crianças “zero dose” – triste efeito negacionista. “Zero-dose” é como se costuma referir, à guisa de adjetivo, quem não tem sequer um registro no ciclo de imunização para enfermidades graves evitáveis.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Assim como o Mapa da Fome, do qual escapou o Brasil; e a marca indelével de 700 mil mortos na pandemia, por omissão, a vacina fez da herança, esperança. Herança deletéria do bolsonarismo, época sombria quando o país sobreviveu sob ataque da negação à ciência, às leis e à mínima dignidade: o absurdo negacionismo.

Esperança refletida nos novos dados – confiáveis – da vacina infantil, números de recorde divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Unicef. Foram anos de queda preocupante na cobertura, atribuída ao alcance intencional da internet para fins sediciosos, e o louvor à ignorância por seitas dizimistas.

O trabalho competente e comprometido do Ministério da Saúde surtiu o efeito emergencial e necessário. As armas utilizadas: comunicação massiva de difusão de conhecimento; personagem Zé Gotinha; investimento, distribuição e monitoramento das vacinas.

Além das campanhas de conscientização, a tática eficiente consistiu em vacinação nas escolas, ampliação do acesso aos imunizantes e busca ativa. O Programa Nacional de Imunizações, reconhecido internacionalmente, voltou a ser fortalecido por meio da associação entre União, estados e municípios. Esta é uma vitória dedicada à cidadania do Brasil – representada pela infância, deixando para o porvir, a mensagem definitiva: negacionismo, nunca mais!

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil cobertura vacinal negacionismo Programa Nacional de Imunizações saúde pública Vacinação Infantil

Relacionadas

Mais lidas