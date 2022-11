Editorial - A democracia não derrapa

Grupos isolados de caminhoneiros agridem os princípios mais elementares de democracia ao fecharem cerca de 150 trechos de rodovias de 25 estados e do Distrito Federal. A desastrada intentona representa o frustrado desejo de festejarem a reeleição do presidente ao qual demonstram comovente afeição, mas infelizmente para eles, sofreu uma derrota inapelável nas urnas.

Mesmo admitindo a compaixão ao “mito”, como costumam chamar o candidato vencido, é preciso exceder a dose de sacrifício, ao relativizarem estes trabalhadores o efeito da acidentada política pública.

Seria mais fácil compreender a celebração pelo fim da agonia de aumentos de preço nos combustíveis e perdas para a categoria responsável por transportar as riquezas do país, quando se iniciam os estertores do atual governo.

Embora nem tão eficiente quanto na inédita operação de inibir o trânsito de eleitores nas estradas, no domingo, a Polícia Rodoviária Federal desta vez acionou a Advocacia Geral da União. Mas só deve adotar o caminho da ação efetiva após decisão anunciada pelo STF na noite de ontem, que obriga o órgão a desobstruir todas as rodovias bloqueadas

O argumento decisivo implica na soberania do resultado eleitoral, assim como foi assimilada a vitória há quatro anos, de quem hoje cai para a frente ampla articulada com Lula, impedido de disputar em 2018, vítima de engenhoso ardil judicial.

Comete crime quem impede o direito de ir e vir, embargando o trânsito com as barreiras do retrocesso, visando desestabilizar a República ao chegarem as centopeias às portas dos quarteis, plano maligno deslegitimado por suas próprias lideranças.

Os cabeças das principais associações dos transportadores pedem aos colegas o reconhecimento do pleito, parabenizando o vencedor, na busca de alinhamento em defesa de uma pauta econômica.

Derrapam os supostos rebeldes, em um momento no qual a legalidade deve prevalecer, com a transição de uma era da qual não se tem como sentir saudade, para um novo tempo, quando a reconstrução do país precisa contar com a sua própria cidadania, incluindo motoristas de caminhão.