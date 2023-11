Editorial - A vez do homem saudável | A TARDE

Evitar o sofrimento gerado pela multiplicação irregular de células na região da próstata, por onde passa o canal urinário masculino, é a proposta anual da campanha Novembro Azul, ampliada com investimentos do governo federal.

A cada edição, o alerta serve, por tabela, para reduzir a timidez dos beneficiários, devido à necessidade do exame em região do corpo na qual o brasileiro autoproclamado heterossexual tem assumida dificuldade em deixar-se tocar.

Acrescenta a prestação do serviço, ganho inestimável para a educação do homem, dada a mentalidade média insuficiente em grande parte das vezes para controlar injustificado temor de permitir o trabalho do médico no toque retal. Toda a dificuldade é entender a completude do teste com a técnica do profissional de saúde, pois a simples conduta não precisa implicar qualquer conotação fantasiosa.

Trata-se apenas de um procedimento corriqueiro e banal, visando ao diagnóstico, representando a escolha entre viver mais e melhor, se ficar constatada alguma alteração no tamanho do órgão situado próximo à bexiga. O risco maior dos excessivamente cautelosos é o câncer progredir sem tratamento, espalhando-se por outras partes do corpo, causando a chamada “metástase”.

A defesa dos cidadãos começa no Palácio do Planalto, iluminado como primeiro sinal de alerta, além de utilização da internet, por meio de seus diversos formatos, tomando como exemplos os produzidos com aval dos especialistas.

A Sociedade Brasileira de Urologia aproveita ao máximo as novas tecnologias ao divulgar vídeos e promover palestras e debates, acessíveis em seu portal com o objetivo de incentivar a marcação de consultas a fim de impedir o mal maior.

Utilizando-se da convocação digital #VemProUro, a meta é reduzir a diferença em relação às mulheres, 18 vezes mais assíduas para verificar a mama e o útero – esta estatística sim, uma boa razão para os homens sentirem vergonha.