Editorial - Arbitragens imperfeitas

Leia o editorial de hoje - Foto: Ilustrativa | Freepik

Respeitar os regulamentos e as decisões dos responsáveis pelo seu rigoroso cumprimento é um dos mandamentos do ideário neoolímpico fundado na proposta de Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin, em 1896.

Segue, daí, a lei da reciprocidade: compete às mulheres e homens do apito esforçarem-se para aplicar as regras, tendo como acréscimo, o poder das novas tecnologias de rever os lances polêmicos.

Os erros, no entanto, persistem e até multiplicam-se, pois o “árbitro assistente de vídeo”, o polêmico VAR, também passa pelo filtro da consciência humana.

Mesmo pessoas de inteligência acima da média deixam-se levar pelo engodo tecnológico, formando crença numa invicta perfeição jamais factível, exceto no hipotético campeonato do Monte Olimpo.

Pode-se admitir a hipótese de ter saído pela culatra, ao menos no futebol brasileiro, o reforço da máquina, pois além de as falhas tornarem-se mais frequentes, a autoridade dos “referees” foi duramente solapada.

Mesmo a marcação do mais reles lateral ou uma falta no campo de defesa suscita assembleias, o enxame de jogadores desmoralizando não apenas o profissional do apito, mas a competição envolvendo uma dinheirama.

Não se pode ser leviano a ponto de supor intencionalidade, embora a farra das apostas já tenha indiciado jogadores; tampouco se deve alegar direito a ingenuidade quem conhece as mumunhas do futebol.

Lamentavelmente, no ato de extração do ex-presidente da CBF, não foi possível varrer com ele uma estrutura prenhe de práticas viciosas, as quais ficam invisíveis para o grande público, restando apenas a ponta do iceberg.

Seria de bom tom a aplicação de sanções a quem prefere marcar o oposto do que aconteceu, mesmo revendo o lance no VAR, mas o ambiente tornou-se de tal forma contaminado a ponto de generalizar-se o descrédito.

Resta buscar no arquivo duas soluções: “restaure-se a moralidade ou locupletemo-nos todos”, de Stanislaw Ponte Preta; ou liberar os “furtos”, mas para os dois lados, equilibrando o jogo, como dizia Nelson Rodrigues.