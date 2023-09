Editorial - Concurso sob suspeita

A lisura de um concurso público está diretamente relacionada ao valor transparência, obtendo o regulamento o topo no alto da hierarquia a ser seguida por todas e todos os candidatos, se é o desejo geral medir conhecimentos.

Não há certame sem as normas divulgadas por antecipação com o objetivo de produzir a crença na verificação rigorosa das questões, enquanto o contrário, a dúvida, vai abalar a confiabilidade no resultado esperado.

Ocorrência recente observada no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, produziu um episódio considerado grave, merecendo apuração em todas as instâncias cabíveis.

Três secretários municipais do próspero rincão foram aprovados em competição organizada pela própria prefeitura. Sagraram-se vitoriosos a secretária de Administração, Laís Matos, o de Habitação, Kemmuel Martins, além do procurador-geral Jarbas Santana Magalhães.

Como acréscimo, houve flagrante de nepotismo, pois um dos classificados é genro do prefeito Diógenes Tolentino, permitindo ampliar o questionamento sobre a condução moral da disputa.

Após reportagem publicada por A TARDE, o gabarito das provas foi republicado, a título de alento, enquanto o clamor popular expressa indignação devido à estratégia, para muitos rebaixada ao conceito de mutreta ou armação, dado o contexto.

Agiu bem o guardião da verdade, pois na reedição, foram identificadas alterações nas folhas de respostas dos três agraciados, em suspeita rasura, não correspondendo a pontuação anterior com a corrigida.

Não se sabe se por estudarem com afinco, os servidores públicos graduados foram aprovados para o cargo de auditor fiscal, entre 108 vagas de nível médio, técnico e superior, distribuídas entre uma série de atribuições diversas.

De uma possível fraude à hipérbole de um escândalo, a moralidade salta à pauta, uma vez ser possível indagar se estão respaldados nas práticas virtuosas os campeões, considerando as vantagens e benefícios.