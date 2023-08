Editorial - Doe órgãos, salve vidas

A doação de órgãos alcança o topo da hierarquia das ações moralmente válidas, pois preserva o bem maior, a vida, com a reposição de quem precisa de rim, coração, fígado, entre outros, necessitando apenas a família autorizar.

O assunto ganha os holofotes nos casos envolvendo celebridades, como o apresentador Faustão, estimulando, assim, a percepção na consciência dos cidadãos, visando aderir ao projeto de salvar pessoas em situação de risco iminente.

O resultado vem repercutindo em um número crescente de gente disposta a deixar como legado uma chance de fazer feliz os familiares e os necessitados da cirurgia para seguir enfrentando o mundo com a atualização do organismo.

Para ajudar a persuadir os céticos, dogmáticos e vacilantes, a família criou uma página na internet, “Faustão do meu coração”, em um belo trabalho de compartilhamento de histórias sobre operações bem sucedidas de transplante.

O espaço em ambiente digital será mantido a fim de garantir incessantemente a escrita e transmissão das mensagens de incentivo para deixar um pedaço do corpo, servindo a quem muitas vezes sequer o generoso cidadão conhece.

Em seus programas, o famoso ora adoecido tinha por hábito lembrar da importância de se permitir a cessão, chamando a atenção das famílias para facilitarem a extração, pois dela depende muitas vezes a sobrevida de alguém.

A ampla visibilidade tem servido também para estimular antigos recalcitrantes ou aqueles grupos de indecisos, seja por crenças religiosas anacrônicas ou outro tipo de receio sem fundamento científico ou filosófico.

Nestes momentos críticos, a oportunidade de praticar a empatia – colocar-se no lugar do outro – ajuda a memória do povo brasileiro a recuperar seu perfil voltado para amizade e cooperação de todas e todos visando o bem comum.