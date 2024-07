Editorial - Epidemias de insensatez

Não bastasse produzir a sensação de uma negligência contagiosa, há a hipótese de descaso, desprezo e torpeza - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Vacinação infantil é tema ao qual devem sempre retornar, diuturnamente, os gestores públicos, a iniciativa privada responsável e a cidadania, em suas articulações de engajamento fixe, devido ao valor primeiro da vida de crianças.

É inaceitável o cenário de paradoxo pleno: se entre 2019 e 2022 o governo omisso sequer respondia a ofertas de ampolas, hoje são as pessoas as faltosas com sua obrigação, talvez ainda sob efeito do negacionismo anterior.

A Bahia, como outros estados, fica muito abaixo do esperado da adesão de campanha para manter as doenças sob controle, em descompasso entre a vontade de proteger a infância, por parte de adultos, e os lotes de imunizantes.

Reportagem publicada em A TARDE, hoje, contribui para a discussão do absurdo, em contexto já predisposto a participação do Ministério Público, uma vez ter sido o país gravemente contaminado nas epidemias de insensatez.

Não bastasse produzir a sensação de uma negligência contagiosa, a média aproximada de um a cada quatro recém-nascidos defendidos contra BCG (tuberculose), em Salvador, há a hipótese de descaso, desprezo e torpeza.

Uma ilustrativa poção de ignorância, má fé, omissão e descompromisso pode ter sido ministrada aos casais em família, mães “solo”, avós e responsáveis, como revela a estatística do combate à Covid-19, causadora da pandemia.

Para o esquema inicial de três doses, as primeiras multidões compareceram, quase 13 milhões “in totum”, no entanto, não se contemplou a repetição, caindo para 214 mil na terceira etapa, uma fração irracional e minúscula.

Quando analisado o gráfico do reforço, incluindo a quarta injeção, a queda aproxima-se ainda mais da seta abismal para baixo, na escalada de atentado à saúde: 7,3 milhões no começo; 3,4 milhões no meio; e irrisórios 58,2 mil no fim.

O quadro revelador de tanta gente ausente solicita a coragem das autoridades com o objetivo de incentivar a virada neste preocupante placar, por meio de estratégias de busca ativa, visita às escolas e campanhas massivas.