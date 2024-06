Editorial - Imunizar é preciso | A TARDE

Hoje não é um domingo como outro qualquer, pois o repouso e o entretenimento típicos da folga para a maioria de trabalhadores deverão ceder parte de sua hegemonia na agenda familiar para servir de reflexão sobre o Dia Nacional da Imunização, celebrado hoje em todos os 26 estados mais o Distrito Federal.

A importância da atenção ao calendário vacinal pode evitar dor e sofrimento, cabendo ao alargamento das consciências de todas e todos a fim de incluir como rotina da cidadania o comparecimento aos postos.

O objetivo, não apenas o de ampliar o alerta aos riscos de doenças, é o de adesão ao movimento orquestrado dos órgãos públicos em âmbitos federal, estadual e municipal, visando proteger a população em novas etapas de combate a doenças diversas, incluindo a Covid-19.

Especificamente contra esta causadora da pandemia, a Bahia foi premiada recentemente com 72 mil unidades da XBB, como forma de impedir o avanço da variante letal já identificada no território brasileiro e no exterior.

O tema pede a máxima seriedade por parte de mães, pais, avós e responsáveis, empenhadas em defender as crianças, devendo os adultos buscarem fontes confiáveis de informação, ao descartarem as influências de mentiras e sandices. Para evitar assimilar conteúdos falsos, muito comuns no convívio virtual, basta lembrar como funcionam positivamente os medicamentos.

Ao entrarem no organismo, as substâncias contidas nas doses, injetáveis ou assimiladas por via oral, acrescentam moléculas mortas ou atenuadas, fazendo o sistema imunológico produzir os anticorpos necessários para anular os agentes das moléstias.

A iniciativa de ancorar-se no método científico seguro alcança a dimensão politica, com a vitória das forças do bem sobre o nefasto negacionismo – tendência de rejeição às proposições de conhecimento comprovadamente verdadeiras.

Depois de superar o periodo de quatro anos de discursos federais pautados em irracionalidade, entre 2019 e 2022, o Brasil se une para reconstruir-se também nesta perspectiva de zelar pela vida.

Publicações relacionadas