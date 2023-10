Editorial - Jornalismo exemplar | A TARDE

O absurdo de se conceder ordem de prisão domiciliar a um líder de crimes de homicídio e tráfico de drogas e armas, entre outros, não tem como ser aceito sem devida oitiva do desembargador responsável pelo extemporâneo gracejo.

Pode dar causa de constrangimento à magistratura baiana em geral o aparente vexame em segunda instância, restando a repercussão junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao afastar o desembargador, a fim de apurar o episódio.



Outro rebote da determinação exarada em plantão noturno de domingo é a manifestação de força da Imprensa, ao carregar o Portal A TARDE, o centenário pavilhão de fiscalizador dos poderes, no caso o Judiciário.



Ao acompanharem o Decano, outros órgãos informativos, em diversos formatos midiáticos, expressaram similar indignação com a má notícia, ipsis litteris ipsis verbis – a fidedignidade ao fato como estandarte imaculado.



Embora não se possa comprovar relação de origem e efeito, foi somente após vencidas as ideias confusas e obscuras, com a publicação das reportagens, a reação de togados superiores determinarem abertura do processo disciplinar.

A tentativa de reverter o itinerário começou na interpretação válida da leitura do texto de jornalismo exemplar, verificando-se a ausência de necessária cautela em manobra da qual beneficiou-se o réu de altíssima periculosidade.



Partiu de quem se esperava tal atitude, o corregedor Luis Felipe Salomão, a iniciativa do conserto, pois o sentenciado Ednaldo Freire Ferreira, conhecido pela alcunha “Dadá”, evadiu-se, agradecido, em ato contínuo ao mimo.



Ainda tentou evitar a ultrapassagem da linha fatal um dos próceres da 1ª turma da 2ª Câmara Criminal, Julio Travessa, revogando o pedido, após recurso do Ministério Público da Bahia, mas a articulação da fuga já estava consumada.



O êxito reforça hipótese de os meliantes contaminarem estrutura forjada na virtude da justiça, embora, como tento de honra, tenham os repórteres revelado o aparente erro, aguardando a captura do