Editorial - O grande perigo alado

O mosquito Aedes aegypti - Foto: Divulgação | UFC

Fé numa sorte invicta a ponto de o sujeito pensante descartar eventuais dificuldades está entre os motivos cotejados com alta probabilidade de influenciar o comportamento de quem desdenha das arboviroses – vírus transmitidos pela picada de insetos alados.

Estudo encomendado pelo Fundo das Nações Unidas para Infância foi além das conhecidas provas de falta de infraestrutura adequada, ao partirem os pesquisadores para investirem na avaliação qualitativa dos perfis de entrevistados para o trabalho.

Chamou a atenção dos cientistas sociais e equipes de estudos culturais a análise dos depoimentos de pessoas conscientes da importância de prevenirem-se e bem informadas sobre o enfrentamento do Aedes aegypti mas mesmo assim não se empenham em salvar-se.

A inclinação comportamental para negligenciar a ação de combate é prevalecente quando cotejada com as narrativas de quem se dispõe a evitar água parada, sabendo todos da preferência instintiva das “mamães mosquito” para pôr as larvas no entorno de recipientes.

Como resultado da desistência de parte da população em aderir às campanhas preventivas, a dengue, a zika e a chikungunya, entre outros males ainda a aguardar, têm as condições sociais e ambientais favoráveis para espalhar o sofrimento pelo contágio.

Os aspectos do contexto descompensado ajuda a entender o absurdo de 422% de aumento dos casos prováveis das doenças do mosquito, alcançando o minúsculo voador a façanha de levar à cova animais supostamente mais espertos e capazes de raciocinar.

Mesmo se batalhões de milhares de servidores públicos visitassem lares para derramar líquidos de vasilhames, sem a participação das pessoas o trabalho recomeçaria a cada aurora, sem chegar a termo.

O cenário pede apoio de profissionais de publicidade, da pedagogia, com a oportunidade de incluir nos currículos disciplinas práticas voltadas para a ação cotidiana, além dos meios de comunicação, religiosos e congêneres, formando um emergencial mutirão.