Editorial - Viva a democracia

Muito se diz da democracia, nem sempre lembrando de suas origens quem apoia ou combate o “governo do povo”, em tradução aligeirada do grego, idioma no qual este tipo de regime erigiu-se há coisa de 25 séculos.

Hoje é o dia internacional da resistência desta forma de gestão, na qual a voz e o voto da cidadania são levados, ao menos deveriam ser, em alta conta pelos eleitos, administradoras e a população em geral.

Ao criar a data dedicada ao sistema de maior potencial de participação popular, em 2007, a Organização das Nações Unidas vem promovendo esta arquitetura política por entendê-la coerente com o respeito aos direitos humanos.

Para os brasileiros, 2023 começou em alerta para a importância da presença firme das instituições republicanas, com o pronto contra-ataque levado a cabo como rechaço à invasão das sedes dos três poderes, no histórico Oito de Janeiro.

A lição incentiva táticas para sustentar o escudo das liberdades no país, tomando como fundamento do convívio universal a tolerância e até a admiração pelos divergentes na lógica de guardar lugar para todas e todos na sociedade.

A defesa do ideário consagrado como mais próximo da ideia perfeita de igualdade tem no Brasil um baluarte admirável e corajoso, o Supremo Tribunal Federal, ora em fase de julgamento de ações penais contra quatro réus.

São tipificados como golpistas, ao apoiarem asqueroso golpe de Estado, eles mesmos perpetrando ações violentas, materializadas na invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do órgão máximo do Poder Judiciário.

Não se espera hesitação dos magistrados da principal corte, na oportunidade de mostrar firmeza e punir a fúria dos criminosos, aplicando aos violentos transgressores o máximo rigor da legislação vigente, conforme a Constituição.

A pena de detenção por maiores períodos terá efeito pedagógico a fim de desencorajar surtos totalitários, considerando o voto direto, secreto e eletrônico único método possível para alcançar o poder, em meio lícito, legal e viável.