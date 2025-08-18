OPINIÃO
Educação sexual
Levantamento da Secretaria da Saúde da Bahia sinalizam aumento de 17% em diagnóstico recente
Por Da Redação
O aumento de ocorrências de contágio pelo vírus da imuno deficiência adquirida(HIV), causador da AIDS, sugere investimentos de educadores e gestores de ementas, pedindo ocupação do espaço proporcional para o tema nas escolas.
Dados levantados pela Secretaria da Saúde da Bahia sinalizam escalada de 17% com diagnóstico recente, entre crianças a partir de 10 anos até adolescentes em fim de puberdade, saltando de 160 para 187casos registrados de 2023 para 2024.
Uma explicação é o investimento em exames, reduzindo o desconhecimento da contaminação; no entanto, justamente porque se está aproximando de condições“reais”, justifica-se pensar, sem demora, em ações multidisciplinares.
A iniciação precoce, a substituição depais, professores e psicólogos por influenciadores de internet e as pregações de pastores conservadores são algumas da spossibilidades de investigação.
A inibição de divulgação de conteúdos verdadeiros, por força da imposição de mentalidades tacanhas e dogmáticas, pode contribuir para a expansão do HIV; o remédio está no conhecimento compartilhado responsavelmente com jovens aprendizes.
A descoberta do prazer corpóreo, nesta etapa de novos hormônios, mobiliza a juventude, no entanto, entra aqui a parte da orientação, para que cheguem às salas de aula os meios de prevenção e o alerta de risco para quem prefere o descuido.
Ativistas LGBTQIAPN+ vêm contribuindo, em modo educação não-formal, entre os adeptos de gêneros opcionais, mas adimensão do problema em tendência de alta sugere atividades coordenadas e criação de política pública preventiva. A maior fatia de infectados foi identificada entre jovens autoproclamados héteros.É preciso superar moralismos e enquadramentos dogmáticos para explicar a este público como se coloca preservativo, quais outras opções protetivas existem, e a quem recorrer quando precisar de informação confiável.
