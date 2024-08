Escalada de furtos

- Foto: Divulgação | Polícia Civil

O furto de cabos na Bahia vem produzindo efeitos danosos às pessoas e às empresas ao ritmo do desenvolvimento tecnológico, pois a cada dia se precisa mais de produtos e serviços dependentes das redes instaladas.

O crescimento das ocorrências criminosas em 65% no primeiro semestre, quando comparadas ao mesmo período do ano passado, soa como um pedido de socorro aos poderes públicos no sentido de articular alguma defesa eficaz.

Os dados divulgados pela concessionária Neoenergia Coelba dão conta de 435 registros de janeiro a junho deste 2024, resultando na média de 72 ao mês, inviabilizando a rotina produtiva e o acesso à comunicação de 3 mil clientes.

No ano passado, foram 1.743 consumidores prejudicados com o corte provisório do fornecimento de energia elétrica, atribuído à prática ilegal, ainda segundo dados da companhia, em ações registradas não apenas em Salvador.

Municípios como Feira de Santana, o maior do interior baiano; Conceição do Coité; Serrinha; e Araci, nesta ordem do ranking de prejuízos calculados, constituem amostragem suficiente para mobilizar os recursos de proteção.

O dano reflete muito além do imediato desligamento, pois não há como manter a distribuição, deslocando-se equipes de emergência para proceder os reparos, quando já estavam a caminho de atender outras demandas dos consumidores.

Como forma de contribuir para estancar a escalada de ilícitos, os eletricistas desenvolveram inibidores de acesso aos postes, por meio de material metálico, além de instalarem dispositivos para avisar à Polícia Civil na maior brevidade.

Outra medida paliativa é a substituição de caixas subterrâneas por protetores feitos de chumbo e concreto, enquanto não se consegue elaborar um plano de defesa plena dos equipamentos, enfrentando-se a dificuldade das grandes extensões.

O sistema metroviário também vem sofrendo com os larápios, mas a apreensão recente de 11 toneladas, a maior do país, por parte dos profissionais da segurança pública, sinaliza alento para desbaratar as quadrilhas.