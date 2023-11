Espalhar amor | A TARDE

O Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no sábado, enseja ampliar para o cotidiano o gesto altaneiro objetivando salvar vidas e aliviar dores, ao ressaltar a relevância da saúde como necessária para a felicidade geral.

Responsável por manter a oferta de estoques compatíveis em proporção com o atendimento aos hospitais públicos da rede estadual, a Fundação Hemoba promoveu a campanha “Solidariedade não tem preço”, porém, sem alcançar pleno êxito.

A ideia, agora, contando como ocorrera antes, com adesão da imprensa, unida à pauta das mídias integradas ao Grupo A TARDE, é insistir no apelo, redobrando o pedido consistente da prática solidária de esticar o braço.

A mobilização de recursos envolve, a um só tempo, a benfazeja intenção e a boa vontade, na origem, sem perder de vista a consequência do ato voluntário: a meta é alcançar 500 bolsas, em média diária, nenhuma a menos.

O uso sistemático de tecnologias entra no planejamento, como na “aférese”, método cientificamente aprovado de coleta redutora do intervalo de doações convencionais, 90 dias para mulheres, e 60 no caso dos homens.

Vale ressaltar a total segurança assegurada ao voluntário, quando se observa o trabalho das equipes de servidores, desde o pessoal administrativo à enfermagem e demais profissionais, atentos e diligentes na arte de cuidar.

A renovação do próprio líquido vital nas veias não se dissocia do atalho para o bem supremo, situado ao topo da hierarquia de valores, os quais se podem atribuir à bendita “humanidade”: não resta apenas agradecer e aplaudir a força.

É o momento sublime de aprender a lição de empatia – colocar-se no lugar do outro –, proporcionada por toda e todo aquela vocacionada a ajudar a seguir vivendo pacientes cuja identidade é desconhecida para quem tem a bondade.

Uma brevíssima consulta ao endereço www.hemoba.ba.gov.br informa condições solicitadas: depois, é “partiu hemoba”, como se costuma dizer, quando decidimos nossos destinos e ações, neste cenário, a melhor delas: espalhar amor.