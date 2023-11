Esperteza reversa | A TARDE

Mais uma ilegalidade ganha a dimensão de escândalo, cevado por desfaçatez e descaro com os quais ensejaram agir servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a mando de supostos interesses de ex-gestores federais.

Assinado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, o desligamento de dois coiteiros, envolvidos na trama para localização de dispositivos móveis sem autorização judicial, serviu para desvelar a manobra de vigilância vil e ilícita.

A Operação Última Milha, deflagrada pela Polícia Federal, cumpriu 25 mandados de busca e apreensão, com possibilidade de cúmplices serem afastados, nos casos de aceite da suprema vigarice da ação de espionagem.

Seria temer errar o número preciso de possíveis invasões na infraestrutura da telefonia, com o descalabro de o contribuinte pagar soldo e custos do rasteiro ardil, coerente com perfil do grupo apeado pelo soberano e libertário voto.

Já se sabe, entretanto, passarem de 30 mil os monitoramentos apagados logo após o início do inquérito, reforçando indício de dolo na arisca obstrução do labor das equipes de investigação na pista de autoras e autores do crime.

Autoridades, jornalistas, servidores; brasileiras e brasileiros, em posicionamentos variados no campo da cidadania, estiveram na alça de mira de rastreadores, como forma de municiar os astuciosos tifões despojados.

A aposta na desordem foi demasiado alta, mas ao final do blefe, acabaram perdendo seus cargos os parceiros do duo vacilante, pois além da burla imoral de fiscalizar quem não podiam, tropeçaram em escorregadio degrau.

Participaram os trapalhões na condição de sócios de empresa em pregão do Exército, mesmo na folha de funcionários públicos, apostando, talvez, na continuidade dos desmandos interrompidos pela força democrática das urnas.

Escudando-se na virtude da defesa nacional, na verdade, descobriu-se a prática viciosa de adquirirem solução cibernética e de inteligência virtual a fim de procederem a coleta de dados das fontes de internet, em esperteza reversa.