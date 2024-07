Estímulo à prevenção

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A campanha de coloração mensal para combate a enfermidades destaca o “Julho Amarelo”, alertando para importância de combate a hepatite, inflamação no fígado com potencial de levar a óbito sem demora se já estiver avançada.

O diagnóstico pode ser causado por vírus, uso excessivo ou indevido de medicamentos, “mix” de bebida alcóolica e psicoativos, além do efeito de outras doenças de perfil autoimune, bem como herança genética.

A gestora do movimento promovido em escala planetária é a Organização Mundial de Saúde, ao verificarem seus pesquisadores a incidência do tipo C em número compatível com o de epidemias.

Não há hipótese de sobrevida sem o bom funcionamento do órgão produtor de substâncias necessárias, um armazém de nutrientes, regulador de taxas de glicose, sintetizador de gorduras, além de prover o metabolismo.

Tantas são as funções a ponto de exigir dos poderes públicos, em âmbitos municipal, estadual e federal todo investimento para testagens da população em ambulatórios bem equipados e geridos com profissionalismo.

Caso fosse permitido pela lógica um julgamento de viés moral, dir-se-ia “tinhosa” ou “dissimulada” a ocorrência de cirrose e câncer, porque não emitem sinais evidentes, atuando “silenciosamente”.

Combinando o “tempo de existir” como o único bem irretocável, vale a pena dedicar meia hora ao exame, de segunda a sexta-feira, nos multicentros e unidades de prevenção.

A frequência é baixa, sinalizando a insuficiência da tática de demanda espontânea e a importância de se pensar em campanhas publicitárias de orientação a fim de convidar as pessoas a se cuidar.

Como ocorre com um sem-número de males, quanto mais cedo verificar-se a patologia, multiplicam-se as chances de a terapêutica funcionar, ao invés, quem espera os sintomas, dificulta a cura.

Os praticantes da virtude da prudência podem vacinar-se contra o tipo B; ter sempre uma “camisinha” para o caso de uma tertúlia íntima; e reduzir danos se usar aditivos, entre outros cuidados.