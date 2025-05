Estrutura e desenvolvimento

Terminal rodoviário para a Cidade-Patrimônio de Lençóis - Foto: Divulgação

O anúncio da construção de novo terminal rodoviário para a Cidade-Patrimônio de Lençóis não apenas contribuirá para dinamizar a economia do município: toda a região da Chapada Diamantina será beneficiada, devido à estrutura e localização.

Ficará próximo ao aeroporto coronel Horácio de Matos, às margens da rodovia BR-242, o equipamento orçado em R$ 14 milhões e dotado de espaço para estabelecimentos comerciais em seus dois andares e 34 vagas de estacionamento.

O embarque e desembarque de passageiros de Brasília, Goiânia, Salvador e outras capitais vão favorecer o desenvolvimento do distrito de Tanquinho, local de saída e chegada dos ônibus, com chances de crescer a ponto de rivalizar com a sede de 12 mil habitantes.

O transporte por aplicativo, táxi e veículos autorizados terá incremento, beneficiando os empreendimentos de mobilidade, ao levar e trazer os viajantes em trânsito, aproveitando as belezas lençoenses e do apetecível entorno.

Quem quiser desfrutar da nova plataforma terá ao dispor uma praça de alimentação, gerando mais emprego e renda para trabalhadoras e trabalhadores do território das Lavras Diamantinas, de riqueza histórica inestimável, além do pendor multicultural.

Depois de publicado o aviso público da obra, no Diário Oficial do Estado, edição do dia 24, agora é a vez de programar-se a abertura dos envelopes com as propostas das empresas interessadas, com data inicialmente prevista para o dia 13 de maio.

O projeto dá sequência a uma série de tentativas de melhorar a prestação de serviço, deixando para o murmúrio dos tempos a espera dos ônibus ao desabrigo na Praça dos Nagôs, passando depois para duas opções vencidas pela demanda crescente.

Por ora, a instalação, financiada com recursos dos governos federal e estadual, pode acolher o fluxo crescente de visitantes, mas não se deve descartar a necessidade futura de readequação, tal é o ritmo acelerado da atividade turística em meio ao espetáculo das cachoeiras, rios e trilhas.