Estudar é preciso

- Foto: AGÊNCIA BRASIL

Hoje é o Dia do Estudante, condição necessária para o aprimoramento incessante de todos e todas quantas formam crença na aquisição de conhecimento como acesso à oportunidade não apenas de conquistas pessoais, mas principalmente de um convívio cada vez melhor.

Reportagem na edição dominical de A TARDE incentiva o crescimento deste público, independentemente de faixa etária, dado o alcance da iniciativa de ensino-aprendizagem, desde os jardins de infância aos últimos anos, por meio dos quais se pode deixar o inestimável legado do exemplo de quem não abdica das bancas e salas de aula.

O grupo de comunicação mais longevo une esforços com o programa A TARDE Educação para estimular a leitura e oferecer suporte a escolas e professores, mantendo-se o conceito original de pedagogia como “condução aos saberes”, primeira raiz grega da atividade.

A cada obstáculo no enfrentamento da violência e das desigualdades, tão presentes no dia a dia, aumenta a percepção da importância de se buscar saídas capazes de solucionar as questões relacionadas à dificuldade de constituir em bom hábito a iluminação das mentes brasileiras.

É preciso reconhecer os efeitos da ocupação lusitana impeditiva do acesso às mais esquálidas bibliotecas, resultando no pós-independência em desprezo absoluto ao livro, proibido como “droga”, nas demandas das gráficas, privilegiando-se a impressão de cartas de baralho.

Um país onde o primeiro Ministério da Educação foi paradoxalmente criado em um golpe de Estado (1930) reflete uma fração considerável de subletramento e dificuldade de interpretar textos, resultando nos investimentos no setor a chance de evitar-se o vácuo de onde pululam “epidemias” de ignorância.

Para reverter o cenário, ações como a do governo da Bahia, ao destinar aportes ao Programa Estadual de Transporte Escolar, além de fornecer 30 milhões de refeições mensais em mil educandários, servem de referência nacional com o objetivo de fazer brotar um novo Brasil, afinal, impregnado do húmus do saber.