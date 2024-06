Extremas diabolices | A TARDE

É preciso seguir investigando e punindo com rigor envolvidos em desvios de doações no Rio Grande do Sul, levando em alta conta o grau de vigarice registrado quando se furta em contexto de milhares de famílias devastadas.

Inadmissível tirar vantagem em cima de uma tragédia dessa monta, no entanto a moral nem sempre freia o impulso, como parece ser o tipo de crime em tela, derivando para identificar a Canalha – coletivo de canalhas.

O Ministério Público gaúcho solicitou ao Exército Brasileiro a missão de assumir a entrega às vítimas da enchente na cidade de Eldorado do Sul, uma das mais sofridas pelos efeitos das cheias ainda sem controle.

A instância do Judiciário determinou o afastamento dos maus servidores, de onde surgiu a ideia de solicitar ajuda aos militares, a fim de receber, controlar e distribuir donativos, mas nem mesmo os verde-oliva estão isentos de atenção.

Indícios e provas suficientes das irregularidades já foram coletados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ao investigar integrantes da Defesa Civil, envolvidos na torpe trama de rapina.

Foram nove mandados de busca e apreensão, verificando-se uma estratégia de profissionais da política em forjar uma ajuda preferencial para futuros eleitores entre cidadãos em situação de calamidade e socorro emergencial.

Os homens apreenderam celulares, documentos e dinheiro ao visitarem as casas dos suspeitos, cumprindo ordem judicial, como deve ocorrer no trâmite consagrado na legislação, implicando em recolher farto material de ilícitos.

Os crimes tipificados no código penal são os de apropriação indébita, peculato e formação de quadrilha, com agravante de os coligados terem aproveitado o momento vulnerável das vítimas para praticarem suas extremas diabolices.

Está em curso também a apuração de uma artimanha supostamente praticada por uma ONG, depois de carreta carregada de gêneros alimentícios e produtos de higiene estacionar em depósito particular na cena de flagrante perfeito.

