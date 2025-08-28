Feira, próspera e plural

- Foto: Izinaldo Barreto/ Divulgação/Feira de Santana

O lançamento de edição especial de Feira de Santana do Caderno Municípios, ao lado de série de conteúdos digitais, é um legítimo reconhecimento à pujança do maior entroncamento rodoviário da região Nordeste e cidade-líder do interior da Bahia, o “Portal do Sertão”. A localização pode ter contribuído, mas sem a habilidade dos pioneiros a Princesinha não chegaria ao Índice de Desenvolvimento Humano próximo da média nacional, sem ficar devendo ao resto do país. A leitura do suplemento vai produzir a sensação de bom efeito da opção pelo múltiplo, quando se verifica a pluralidade e o convívio de modalidades da economia, como a pecuária, a agricultura familiar, a agroindústria e o parque fabril.

Feira é plural, próspera, voltada para todas as direções e sentidos, viabilizando a oferta de caminhos a escolher, foco no desenvolvimento sustentável, ultrapassando a linha regional ao tornar-se referência para o interior do Brasil.

A TARDE celebra a vitalidade de Feira de Santana, convocando leitores, investidores e gestores a constatarem o protagonismo do município, retroalimentando a auto imagem de vigor, mobilização de recursos e capacidade de bons negócios.

O processo de interiorização do olhar jornalístico reconhece – e demonstra em fatos confiáveis – o potencial do município e sua importância em perspectivas políticas, econômicas e sociais, engajando o Grupo A TARDE na missão de contar estas histórias de progresso.

O momento político, marcado pela aproximação institucional entre o Governo da Bahia e a Prefeitura, amplia o espaço de cooperação para o bem comum, sem desconsiderar as diferenças existentes.

Entre as 35 cidades mais populosas do país, com seus 600 mil habitantes, Feira detém manifestações culturais peculiares, originadas da mistura da gente de povoados e remansos reunidos desde antes da aurora da cidade, em 1832.

Que estas histórias autenticamente feirenses sigam em movimento de reinvenção, novas façanhas acumulando-se às anteriores, a fim de agregar valores humano, institucional e econômico, com responsabilidade, inovação e visão de futuro.