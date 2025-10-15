Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

Fôlego de líder aos 113 anos

Editorial de A TARDE desta quarta-feira, 15

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 0:47 h
A TARDE completa 113 anos nesta quarta-feira
A TARDE completa 113 anos nesta quarta-feira -

Hoje, 15 de outubro, A TARDE completa 113 anos, celebrando feito histórico: a consolidação de novos caminhos na comunicação impressa e digital, além de ampliação do leque de atuação para outras atividades.

Entre investimentos do grupo comunicacional mais longevo e presente no cotidiano de baianas e baianos, destaca-se o fomento à formação por meio do programa A TARDE Educação e do Concurso Cultural Jovem Jornalista.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No desporto, a Travessia Mar Grande-Salvador comemora seus 70 anos, distribuindo-se uma das principais competições oceânicas da América Latina em diversas provas.

Seguindo estratégia de tornar-se referência multidisciplinar, com o acréscimo da autenticidade de suas escolhas, A TARDE faz aniversário antecipando-se o presente com a recém-inaugurada arena de shows e eventos.

Tendo o jornalismo de credibilidade por alicerce, e mais a educação, o desporto e as manifestações culturais como atualização de sua potência original, o Grupo também abraça a defesa do cidadão e o fomento à economia e ao desenvolvimento.

Entre as realizações exitosas, não há dúvida do poderio da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), pelo alcance e pluralidade, critérios adotados para conceder apoio a iniciativas em vários outros segmentos.

Chegar a 113 anos com este fôlego requer necessariamente relacionamento saudável com a audiência, multiplicada pelas diversas mídias a compor o portfólio do Grupo – jornais impressos, portais, rádio, redes sociais e plataformas de audiovisual.

Atentos às novas tecnologias, gestores e gestoras não se deixam ultrapassar pelos efeitos de alguma “zona de conforto”. Tendo permanentemente o valor inovação por guia, A TARDE segue promovendo “misturas” criativas calçadas na qualidade e responsabilidade praticadas desde os primórdios pelo fundador Ernesto Simões Filho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A TARDE completa 113 anos nesta quarta-feira
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x