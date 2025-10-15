Fôlego de líder aos 113 anos

A TARDE completa 113 anos nesta quarta-feira - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Hoje, 15 de outubro, A TARDE completa 113 anos, celebrando feito histórico: a consolidação de novos caminhos na comunicação impressa e digital, além de ampliação do leque de atuação para outras atividades.

Entre investimentos do grupo comunicacional mais longevo e presente no cotidiano de baianas e baianos, destaca-se o fomento à formação por meio do programa A TARDE Educação e do Concurso Cultural Jovem Jornalista.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No desporto, a Travessia Mar Grande-Salvador comemora seus 70 anos, distribuindo-se uma das principais competições oceânicas da América Latina em diversas provas.

Seguindo estratégia de tornar-se referência multidisciplinar, com o acréscimo da autenticidade de suas escolhas, A TARDE faz aniversário antecipando-se o presente com a recém-inaugurada arena de shows e eventos.

Tendo o jornalismo de credibilidade por alicerce, e mais a educação, o desporto e as manifestações culturais como atualização de sua potência original, o Grupo também abraça a defesa do cidadão e o fomento à economia e ao desenvolvimento.

Entre as realizações exitosas, não há dúvida do poderio da Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), pelo alcance e pluralidade, critérios adotados para conceder apoio a iniciativas em vários outros segmentos.

Chegar a 113 anos com este fôlego requer necessariamente relacionamento saudável com a audiência, multiplicada pelas diversas mídias a compor o portfólio do Grupo – jornais impressos, portais, rádio, redes sociais e plataformas de audiovisual.

Atentos às novas tecnologias, gestores e gestoras não se deixam ultrapassar pelos efeitos de alguma “zona de conforto”. Tendo permanentemente o valor inovação por guia, A TARDE segue promovendo “misturas” criativas calçadas na qualidade e responsabilidade praticadas desde os primórdios pelo fundador Ernesto Simões Filho.