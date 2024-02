Fuga inaceitável | A TARDE

A primeira fuga de internos de uma penitenciária de segurança máxima do país terá como consequência necessária o compromisso de gestores do sistema prisional em rever protocolos, além de punir protagonistas e coniventes.

O episódio nefasto, ocorrido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, resultou bem sucedido para os fugitivos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, ambos do Acre e filiados à temida facção Comando Vermelho.

Causou espanto o duplo drible, na madrugada de quarta-feira, em uma das cinco unidades nas quais as estratégias de monitoramento constante, entre outras habilidades, supõem impedir qualquer erro, mas agora nem todas são invictas.

“Fernandinho Beira-mar”, como é chamado o comandante do grupo criminoso envolvido, está preso na mesma cadeia onde ocorreu a inusitada ação, desafiando Ministério da Justiça, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

A primeira atitude do ministro Ricardo Lewandowski, ao tomar conhecimento da proeza, foi a de afastar o diretor do estabelecimento, nomeando um interventor, tendo sido criada também uma força-tarefa com todo o aparato disponível.

De acordo com aspectos coletados nas primeiras investigações, os custodiados estavam em celas do setor de triagem, onde são recebidos os presos provisórios, e não nas convencionais, sem possibilidade de escapar.

A estrutura predial passa por reformas, incluindo luminárias, facilitando a retirada do equipamento por parte dos condenados, embora não se saiba se todo este enredo resultou de planejamento cuidadoso, negligência ou ambos.

O passo a passo, até o acesso à parte externa, inclui a probabilidade de omissão por parte de agentes responsáveis por fiscalizar, acrescentando o uso de câmeras, mas somente verificou-se o inédito absurdo duas horas depois.

Outro aspecto sinalizador de intencionalidade a ser investigada é o fato de os sentenciados precisarem correr 20 metros até avançarem além do alambrado, sem nenhum vigilante por perto para tentar impedir a escapada dos meliantes.