Hordas digitais

Operação Abbracio, desenvolvida pela Polícia Civil - Foto: Ilustrativa/Haeckel Dias/Ascom PC-BA

A atualização diuturna da criminalidade na internet tem ampliado o estresse dos profissionais de segurança, pois além das ocorrências presenciais, agora as organizações dos malfeitores atacam pelos PCs e celulares.

A Operação Abbracio, desenvolvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, é só um exemplo de êxito, sinalizando a possibilidade de muitas outras infrações, devido ao contexto de alta interatividade e pouca educação e vigilância.

Aparentemente praticado para satisfazer baixos instintos de um grupo de ciber meliantes, o crime exige um alto grau de empatia de seus executores, pois incentivavam as vítimas, via trocas de mensagens, a praticar automutilação.

Também eram as meninas e mulheres igualmente persuadidas a torturar e a torturar-se, bem como submeter-se a teleintimidades de alcance genital, revelando este caso estarrecedor a cúspide do irreal com a iniquidade.

Episódios como este de desarticulação de hordas da Era Digital serão proporcionalmente mais frequentes, ao ritmo de inclusão de ciberescravizados, indistintamente, pois os celulares não são exclusivos dos mansos.

Sobrecarrega o trabalho de patrulhamento de infovias o fato de o Octopus mundial ignorar bandeiras e fronteiras, pois operam os computadores com o conceito de “não-lugar”, ou seja, ultrapassam a referência de espaço físico.

Foram nove unidades da federação alcançadas pelo braço longo da lei, envolvendo ações simultâneas de cumprimento de mandados por parte de 160 agentes, responsáveis por efetuar as prisões: caiu um militar da Aeronáutica.

De posse dos suspeitos, ou em espaços físicos dos quais eram proprietários ou locatários, os polícias encontraram 80 mil arquivos, agora disponíveis para a perícia e análise, a fim de atribuir valor às imagens coletadas na ação repressiva.

A Polícia Civil pede a mães e pais o cuidado de não perderem conexão com o comportamento da prole, além de autovigiarem-se, pois a tentação alcança geral; denúncias pelo Disque 100 podem reduzir danos da tecnomania.