Jornalismo, pesquisa e verdade

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IA tem sido utilizada nas mais diversas áreas em todo o mundo - Foto: Reprodução | Freepik

A boa prática ao jornalismo está proporcionalmente vinculada à capacidade de produção de pautas com alta probabilidade de antecipar verdades.

Eis aqui o melhor motivo para saudar a volta da parceria do Grupo A TARDE e a conceituadíssima AtlasIntel, habitualmente certeira nas projeções de suas pesquisas.

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O retorno do trabalho de investigação criteriosa, seguindo metodologia profissional atualizada, pode ser conferido na reestreia em reportagem publicada nesta edição.

Trata-se da primeira de uma série atualizando a potência da arte de fazer jornal diário conduzida pelo saber especializado da pesquisa.

A convergência vem do princípio de veracidade, já consagrado em ocasiões anteriores na coragem de certificação de tendências distantes de favoritismos.



A imagem definitiva de competência entrou para a história da democracia, quando a AtlasIntel previu a vitória de Jerônimo Rodrigues para governador.

Momento é de saudar a volta da parceria de A TARDE e AtlasIntel, habitualmente certeira nas projeções de suas pesquisas escapando às aparências.

A sondagem sobre a inteligência artificial revela o grau de conhecimento e a desconfiança nesta tecnologia, fornecendo o mapeamento da adesão.

Distribuídos os dados pelos diversos públicos, é possível aprofundar o debate no canal A TARDE Play, no YouTube.



O rastreamento minucioso é comparável a um exame completo de um raio-x, confirmando ou desestimulando crenças estabelecidas no senso comum.

Para entender melhor como funciona, o resultado mostra possibilidades identificadas por dentro do contexto da tecnologia.



A prospecção revela a transição do trabalho humano para a IA; os desafios da educação; impacto no mercado, na saúde, nas finanças e o choque geracional.

Os subsídios a análises qualitativas indicam aspectos da produção de fake news e a crença dos usuários, tomando por verdades as informações da IA.



Reatada a união do jornalismo com a pesquisa, ambos voltados para o bem comum, resta honrar a expectativa por um serviço de excelência, nas próximas edições do jornal e outros meios do grupo comunicacional comprometido com a verdade.