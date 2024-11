- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Incentivar a difusão do conhecimento de aspectos dos perfis os mais variados com os quais a cidadania identifica suas origens e seus destinos é a proposta da Política Nacional Aldir Blanc, lançada pelo governo federal com total acolhida pela equipe da Secretaria de Cultura da gestão Jerônimo Rodrigues, sabendo-se seu alcance nos 27 territórios baianos.

O movimento hip-hop; as festas juninas; o apoio às manifestações afro-brasileiras, indígenas, rurais e quilombos remanescentes; agremiações carnavalescas de matrizes africanas, afoxés, blocos de samba, reggae, samba-reggae e indígenas; estas e muitas outras entidades produtoras de multiculturas estão no radar convidativo de 29 novos editais.

Passando de 1 bilhão de reais o investimento em cinco anos, quando se acrescentam verbas repassadas aos municípios, o plano neste setor capaz de abrir os caminhos da cidadania tem também o condão de exorcizar dogmatismos e sectarismos de quem despreza linguagens artísticas, ora protegidas pela ação abraçada ao povo livre de cativeiros mentais.

O nome próprio do empreendimento – Aldir Blanc – já remete às duas vertentes simultâneas, a de valorização das culturas das 27 “bahias”, como estímulo ao melhor convívio, e a de evitar o vazio por onde costumam criar-se as desumanidades típicas dos fascismos.

Aldir Blanc morreu durante a pandemia, quando o governo de então negligenciou a imunização contra a Covid-19, enquanto incentivava medicamentos ineficazes, tendo, portanto, ação direta, dir-se-ia mesmo, em linguagem de inquérito policial, autor do “assassinato” do brilhante cantor e compositor.

O atual trabalho de unir e reconstruir o Brasil passa por esta luminosa ideia de viabilizar projetos voltados para abrir horizontes por via da consciência, não mais de angústia, mas de libertação, tendo participado das prévias consultas públicas 2 mil protagonistas deste momento áureo de levante cultural.