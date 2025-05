Campanha Maio Laranja - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

Entre os crimes mais abjetos movidos por covardia, devido ao proveito da fragilidade das vítimas, destaca-se o de violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, tema da campanha Maio Laranja, destinada a articular o combate à ignominiosa violação.

Para conter os ímpetos de quem não consegue contrapor a vontade ao desejo de atacar uma indefesa ou indefeso, a proposta é a de convocar a sociedade civil para engajarem-se, cidadania e entidades organizadas, no sentido de contribuírem para deter a escalada da exploração infantil.

O movimento tem seu ponto alto no próximo dia 18, domingo, quando será desenvolvida uma ampla programação visando “abrir os olhos” de adultos responsáveis pela formação da juventude, na ideia de preparação para agirem rapidamente quando perceberem o primeiro sinal de distúrbio no comportamento de quem sofre abuso.

Entre os destaques das rodas de conversa e comunicações variadas, está o perigo do convívio virtual, muitas vezes sem identificação de interlocutores, favorecendo as transgressões, materializadas nos envios de “nudes’, prosseguindo com chantagens até alcançar o grau de risco grave à vida quando se chega a produzir lesões nas genitálias.

Reportagem de inequívoca prestação de serviço, publicada n’A TARDE de hoje, ilustra com exemplar fidedignidade o quanto se precisa avançar na instituição de uma política pública de proteção, ao verificar-se a escalada do número de denúncias compiladas em alcance mundial, ocupando o Brasil a quinta colocação em ocorrências.

Não apenas a desonrosa posição deve preocupar gestores públicos e de iniciativa privada, como também o crescimento de 77%, saltando o país de 40.572 casos registrados em 2022 para mais de 71 mil no ano seguinte nas apurações confiáveis mais recentes.

Os tipos de infrações recorrentes implicam incentivar a mobilização para punir com rigor os autores de estupro cibernético e exposição de imagem por meio de organizações criminosas atuando para produzir danos irreversíveis, física e psicologicamente.