Mais saúde | A TARDE

A duplicação do número de integrantes do programa Mais Médicos sinaliza para além do atendimento à demanda, uma adesão capaz de refletir a metamorfose no perfil dos profissionais dedicados a cuidar de quem precisa.

A mudança de perspectivas vem alterando o paradigma antes voltado para concentração de profissionais nos grandes centros, ao doarem hoje os facultativos um sentido humanitário ao ofício herdado de Hipócrates.

São 28 mil vagas já preenchidas em 82% do território nacional, alcançando 86 milhões de pessoas com a proposta de relacionamento por viés humanizado, fortalecendo o contato direto com o “Brasil profundo” do imortal Darcy Ribeiro.

Dados divulgados pelo governo federal somam um total de 86 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados com a expansão das equipes em 744 novos municípios, sinalizando o quanto a vida passou a ser valorizada.

Abandonados durante a gestão 2019 a 2022, a ponto de terem sido registrados óbitos, incluindo de crianças, agora todos os 34 distritos sanitários indígenas são visitados e dispõem de equipamentos e de remédios.

O território yanomami é o mais emblemático por terem sido ali confirmadas evidências de descaso, beirando a comparação com ideologias retrógradas voltadas para o extermínio de etnias, devido ao sanguinário e cruel desamparo. Para atender este povo valoroso, os jalecos saíram de nove para 28, entre os 977 ora em defesa dos originários.

Ao invés do desmonte verificado na desistência de quatro entre dez médicos na triste era do ódio, agora tem-se a oportunidade de qualificação, aperfeiçoamento e incentivos, viabilizando a robustez do quadro.

O êxito da estratégia nacional vem estimulando a especialização dos doutores, aproximando a medicina das comunidades, como exemplo positivo para o bem-estar e a felicidade geral da cidadania, fundamento da administração correta.