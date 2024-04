Mais saúde na panela | A TARDE

O novo método de inspeção sanitária para a agricultura familiar traz benefícios para todos os setores envolvidos, desde a produção até o consumo, de acordo com o decreto regulamentando as alterações nos trâmites antes exigidos.

A inovação foi muito bem recebida por representantes dos 26 territórios baianos reunidos em seminário estadual realizado no Centro Administrativo, em encontro de relevância compatível à atenção das autoridades com o tema.

Não poderia ser de outra forma, devido à melhoria no processo de certificação dos produtos de origem animal provenientes dos empreendimentos de agricultura familiar, articulada em cooperativas e associações por toda a Bahia.

O modelo anterior inibia os bons negócios porque só se podia operar com municípios de uma mesma região produtora, enquanto agora as exigências legais garantem expansão para todo o estado, independentemente de origem.

Denominado “Lei do Sistema Unificado de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte”, o arcabouço antes tropeçava em exigências burocráticas exageradas, mudando agora de fase para o estímulo na oferta.

O efeito acelerador será proporcional à liberação de gêneros produzidos, ao rejeitarem-se agrotóxicos, repercutindo na defesa da saúde das comunidades unidas no compromisso assumido por quem trabalha pelo melhor uso do solo.

A ideia perfeita resultante em desempenho rápido e seguro no monitoramento surgiu da percepção do número crescente de agroindústrias, sem a mesma rapidez na remessa de alimentos às feiras livres, atacadistas e supermercados.

A evidência do progresso no campo é constatada no salto de 46 para 420 estabelecimentos, conforme o presidente Jeandro Ribeiro, da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ligada à Secretaria de Ação Regional.

A distribuição de comida saudável já conta com apoio de 26 consórcios e 306 municípios dotados do selo de inspeção municipal, alcançando dígitos recordes de 941 produtos, com tendência a alcançar o milhar já nos próximos meses.