Mar de progresso

Porto de Salvador - Foto: Divulgação

A validação lógica da necessidade do acompanhamento, pari passu, dos meios de escoar riquezas e do crescimento inequívoco da economia baiana, justifica o investimento de R$ 1,5 bilhão em portos da Bahia.

Sabe-se da impossibilidade de avanço mediante táticas bem-sucedidas de estímulo aos bons negócios, em setores como o mineral e o agrícola, sem a consistência compatível para entrega dos produtos.

A atenção com a logística, tendo o mar por referência, visa modernizar e ampliar as capacidades dos ancoradouros de Salvador, Aratu e Ilhéus.

O montante corresponde à proposta do Programa de Aceleração do Crescimento, revelando, uma vez mais, o quanto é decisivo o entrosamento dos governos estadual e federal.

A escolha pelos projetos de fortalecimento do modal reflete a comunicação e o bom relacionamento do governador Jerônimo Rodrigues e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Para se ter uma ideia do alcance do trabalho, basta citar a multiplicação da capacidade de Aratu e Ilhéus, ampliada sete vezes, passando de 300 para 2 mil toneladas por hora, somados os dois portos.

Navios de maior calado vão ancorar no novo píer de Aratu, ganhando em estrutura de armazenagem; Ilhéus projeta gerar outras notícias para juntar-se à da reativação do Moinho de Trigo, após 17 anos, mediante inversão de R$ 130 milhões por parte da empresa JAV Alimentos, do Grupo Maratá.

Porto de maior importância do hemisfério sul, no período de afirmação do mercantilismo, Salvador receberá obras de aprofundamento do canal de acesso, no sentido de acompanhar os 26% de expansão do movimento.

O cuidado verificado com equipamentos portuários, favorecendo recepção e envio de mercadorias e insumos, equivale ao primeiro passo, antes de embarques e desembarques por ferrovias e rodovias.

As boas novas à beira-mar iluminam como farol a rota da Bahia e do país, com objetivo de bater recordes de geração de emprego e melhoria de condições de trabalho, além de viabilizar aumento das margens de lucro e arrecadação de impostos.