Março multicolorido | A TARDE

Das impressões, surgem as ideias, como ocorre com as cores, modo peculiar de coleta de aspectos do mundo pelo sentido da visão, fundamento principal da bem-sucedida campanha mensal bem organizada pelas Nações Unidas.

Neste mês de marco, o calendário colorido está carregado, pois há doenças importantes a serem enfrentadas, a depender do tom adotado para chamar a atenção do público, utilizando-se da estratégia empirista de alcance mundial.

Não se trata de pessimismo ou algum sentimento de melancolia e tristeza; ao contrário, o objetivo é conscientizar as mulheres, por exemplo, sobre os melhores meios de conviver com a endometriose, representada pelo amarelo.

A doença crônica provoca sintomas desagradáveis, quanto maior a intensidade, como cólica, menstruação, cansaço, dificuldade de engravidar e outros sintomas possíveis de vencer com medicamentos e hábitos saudáveis.

A enfermidade crônica acomete o público feminino, também alertado com o lilás, por causa do câncer de colo de útero, fácil de identificar quanto mais cedo se faz exames preventivos durante as visitas habituais ao consultório médico.

Ainda são importantes iniciativas como o uso de preservativos e a vacinação contra o HPV – disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, pois o imunizante reduz em 70% o desenvolvimento da moléstia.

O mês multicolorido completa-se com o azul-marinho relacionado ao chamado câncer colorretal, o terceiro tipo mais comum do Brasil, atingindo o intestino, também chamado de cólon, além do reto, região final do aparelho digestivo.

A cirurgia é o método mais recomendado, quando o tumor já está grande nos adultos, pois seus efeitos não produzem sinais evidentes, crescendo lenta e silenciosamente, manifestando-se por sangue nas fezes e dor na evacuação.

Para quem tem como projeto a longevidade, acrescida de boas condições de usufruir do presente de viver, não há dúvida: procure o profissional de saúde, separe um tempo na agenda para fazer os exames e tenha um sono tranquilo.