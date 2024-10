Metamorfose energética

- Foto: Divulgação

Os gestores responsáveis, imunes ao negacionismo, enfrentam o desafio de somar a menor emissão de carbonos à garantia de oferta energética estável e acessível para consumidores e indústrias, única saída para um planeta ameaçado de extinção devido a efeitos dos desequilíbrios climáticos resultantes da extração incessante de insumos transformados em combustível.

Esta é a missão a qual dedicam-se líderes como o presidente da Associação Brasileira de Energia Limpa, Charles Lenzi, embora o petróleo resista na condição de principal fonte e matéria-prima para produtos inseparáveis do cotidiano, presente em roupas, colchões, embalagens, móveis, brinquedos, plásticos, borrachas sintéticas, fertilizantes e asfalto.

O contexto atinge diretamente o modelo econômico prevalecente, mas a resistência a descartá-lo configura uma tentativa de conciliação entre os interesses das indústrias petroleiras e uma nova perspectiva, resultando numa tentativa de meio-termo, com investimento em novas tecnologias a fim de manter a geração de postos de trabalho.

Para aumentar a dificuldade de decifrar o enigma, somente no Brasil, o montante necessário para o enfrentamento do problema chega a R$ 40 bilhões, a fim de custear os métodos de renovação, a exemplo do uso do bagaço de cana, entre outras soluções, mesmo provisórias, como opção para evitar as catástrofes originadas das agressões ao meio ambiente.

O país tem acompanhado o esforço mundial para conciliar a produção petrolífera com o desenvolvimento de tecnologias limpas, como reconhece o secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Haithmam Al-Ghais referindo-se ao Brasil como um dos líderes no movimento de transformação para evitar catástrofes.

A participação brasileira na busca de soluções para manter o desenvolvimento planetário, com novas propostas não poluentes, vem sendo destacada por chefes de estado, restando agora não decepcionar, pois há expectativa de criação de meios capazes de evitar o temido apocalipse.