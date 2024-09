Missão Mata Atlântica

- Foto: Gleison Rezende/Divulgação Abaf

O contexto de incessantes agressões à Mata Atlântica, desde a ocupação militar portuguesa, impõe a figura lógica de bicondicional excludente: ou o Brasil combate o desmatamento do bioma ou não restará sequer o vestígio de qualquer tufo ou naco de verde em meio a outrora exuberante vegetação, tratada pelos humanos como um tesouro a ser devastado, extraindo-se todas as riquezas remanescentes.

A missão dada impõe a participação firme da Bahia na sétima edição da operação de defesa dos remanescentes do verde originário, restando às equipes do Ministério Público, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) fazer valer as diárias pagas pela cidadania pelo trabalho de salvaguarda do resto de floresta.

O trabalho iniciado ontem vai até o dia 27, incluindo, além das brigadas baianas, as de outros 17 estados brasileiros, cada qual com seu pedaço de território a ser salvo da sanha antrópica sem freios, tendo contado o desejo pelo lucro com o beneplácito e as vistas grossas dos servidores, incapazes de assinalar as penalidades proporcionais aos ataques, como forma de punir culpados.

Os baianos correm por uma reabilitação, uma vez colecionarem derrotas, alcançando a condição de vice-campeão negativo, entre os anos de 2022 e 2023, quando perto de 6 mil hectares foram perdidos, número alarmante, senão vergonhoso para o estado cujo desígnio é dar o melhor exemplo, por ter se perenizado como a terra-mãe do Brasil, desta vez alcançando 20 municípios nesta nova empreitada salvadora.

Tem a boa oportunidade de recuperar-se do péssimo desempenho o município de Cândido Sales, líder invertido de descaso, com quase 600 hectares perdidos, bem como Encruzilhada, seguida por Belmonte e Porto Seguro, simbolicamente o lugar onde as caravelas primeiro aportaram, desperdiçando assim o município fundador grande parte de sua diversidade de múltiplas vidas representadas na fauna e flora.