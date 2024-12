Natureza em jogo

- Foto: Felipe Iruatã / Ag A TARDE

Atrelar à mecânica de mercado, com sua lógica de bons negócios, a luta por preservar o meio ambiente, é o resultado esperado da lei de regulação do pagamento de créditos de carbono, em admirável poder de síntese entre a vocação dos investidores e contribuição inestimável para o planeta, em método de ganho geral para todos.

O texto pretende estabelecer regras para produzir, entre outros desdobramentos, uma sensação de segurança nos projetos empresariais voltados à redução de gases de efeito estufa, gerando por meio da contrapartida pecuniária a comunicação plena, ou o menos ruidosa possível, uma vez ser o “idioma” monetário bem entendido.

O acréscimo legislativo teve ao menos o efeito de ampliar a confiabilidade no êxito das articulações visando unir o Brasil, merecendo a publicação no Diário Oficial da União o anúncio no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “Conselhão”, integrado por representantes de setores diversos.

A regra clara prima pelo didatismo, ao privilegiar medidas para conservar e recuperar vegetação nativa, compensando descargas de poluentes, restando verificar, na experiência do devir, se esta busca de ajuste se sustenta, moralmente, pois está-se remunerando com dinheiro público algo incluído entre os deveres do industrial.

Embora tenha como principal motivação a transferência de recursos, como recompensa, há a palmatória do castigo, gerando débitos para donos de chaminés ainda sem desprovidos da consciência de angústia, substituindo-a por má fé de desacreditar nos cientistas ou mesmo pela prática viciosa de visar apenas acúmulo.

A criação de um órgão específico para cuidar do assunto, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SBCE), terá seus gestores encarregados de resolver as questões e incentivar iniciativas ambientalmente favoráveis nas esferas pública e privada,

Tão importante quanto a iniciativa de consolidar o dispositivo legal é a fiscalização dos trâmites pois poderá haver controvérsias.