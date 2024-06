No rumo da moralidade

- Foto: Divulgação

Prevenir a ocorrência de um mal, quando se pode prever seu estrago, é uma escolha reta como a da flecha, ao atingir o alvo, em ilustração pertinente à da entrega do Selo de Transparência, criado pelo Ministério Público estadual em parceria com os Tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM).

A “retidão”, portanto, caracterizada por atitude moralmente correta, sai fortalecida com a outorga do distintivo da boa prática a 328 municípios, mais o governo do Estado, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), pelo trabalho de contratações para este período de festas juninas.

O reconhecimento deriva de meticulosa análise dos algarismos comprobatórios das contrapartidas pecuniárias relacionadas a um total de quase 3 mil documentos – exatos 2.993 – totalizando R$ 333 milhões em transferências.

Como só se procede uma análise qualitativa, abrindo-se e fechando-se os parênteses de um determinado período, ficou estabelecida a linha do tempo entre o dia primeiro de maio e 31 de julho, incluindo de roldão o mês de junho.

Ora, se um valor moral só ganha cor no seu encaixe em dado contexto, no caso em tela o sigilo não seria razoável aceitar, por tratar-se do erário: em viés contrário, o diploma há de exalar honestidade.

Tão relevante foi o inusitado alcance do enredo a ponto de os gestores receberem a certificação das mãos do procurador de Justiça, Pedro Maia, da coordenadora do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa, Rita Tourinho, e do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), conselheiro Marcus Presidio.

Não poderia faltar ao solene encontro de louvor à ação virtuosa o mentor do painel, promotor de Justiça Frank Ferrari, em perfil de marco zero do diálogo permanente das instituições e da sociedade civil a fim de evitar qualquer dano. A engenhosa articulação engaja os entes envolvidos em um só destino, o de fazer valer o esforço dos contribuintes.

Para coroar de louros, alcançando o contorno de uma honraria, a participação dos prefeitos e da equipe estadual foi voluntária, aderindo em coro ao chamado das instituições republicanas guardiãs da cidadania.