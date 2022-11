Novembro Azul inspira coragem

O tumor de próstata mata um a cada 36 homens vitimados pelo câncer, cabendo chamar a atenção para mobilizar recursos de gestões públicas e privadas com o objetivo de viabilizar campanhas em prol da saúde e ampla divulgação do tema. Carece de bom senso aquele capaz de ter coragem para deixar-se levar aos ventos da sorte, permitindo risco de morte sem precisão, mas se acovarda diante do enfrentamento de seus devaneios, perante o especialista.

Quem não se dispõe a antecipar o fim da existência precisa submeter-se ao exame de toque retal, embora possa soar desconfortável ou despertar fantasias destoantes da finalidade do trabalho do médico. Para incentivar as pessoas do sexo biológico masculino, incluindo o público trans, este mês é realizado o movimento mundial de alerta, chamado Novembro Azul, no qual monumentos ganham esta coloração.

As mulheres têm o hábito de procurar com mais frequência, as rotinas preventivas, daí a necessidade de uma atenção maior para eles, por meio de política nacional desenvolvida pelo governo. Em Salvador, o Elevador Lacerda é o sinal para derrotar o preconceito e o constrangimento sem noção, pois quanto mais precoce ocorrer o diagnóstico, maiores as chances de terapia bem sucedida. Glândula do sistema genital, localizada entre a bexiga e a uretra, do tamanho aproximado de um amendoim, o órgão se desenvolve ainda na adolescência, devido à ação de testosterona.

A função é a de fornecer um líquido chamado seminal, misturado ao esperma nos testículos, viabilizando a sobrevivência dos espermatozóides a serem liberados durante a ejaculação. Para verificar se está tudo bem, ou é preciso começar imediatamente um tratamento, a Austrália deu origem, em 2003, ao combate em escala planetária dos tabus impeditivos de uma checagem da situação prostática do sujeito. Quem passou dos 50 anos pode fazer também um teste de análise sanguínea, seguindo-se o cálculo de densidade, a ressonância e a biópsia, a depender dos sinais obtidos a partir das primeiras avaliações.