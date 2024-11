Novembro Roxo

Bebês na UTI Neonatal do Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB) - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

Os bebês prematuros - nascidos antes de concluírem o período pleno de gestação - precisam de mais cuidados, por causa de sua natural fragilidade, mas a união de pai, mãe e profissionais de saúde é favorita para vencer as dificuldades, em grande parte das vezes, garantindo a vida de um novo ser gerado.

Desistir da luta é prerrogativa de derrotados, daí a importância de insistir na peleja, mesmo quando o pequenino aparenta carência de recursos, pela débil condição, embora não falte a vontade de superar as adversidades, salvando-se como indivíduo ao ajudar a perpetuar a espécie humana.

A coloração para o "Novembro" destas miúdas e miúdos é o roxo, simbolizando sensibilidade e perseverança, segundo associam os organizadores da campanha, desenvolvida em escala internacional, com a participação das Nações Unidas, como entidade protagonista da causa.

Como ocorre em situações variadas da aventura do Sapiens na Terra, somente quem viveu a experiencia de cuidar de um neném caracterizado por limitações ao alimentar-se, respirar e outros verbos necessários pode dizer melhor do sabor de compartilhar posteriormente o convívio com o filho sobrevivente.

Para os afeiçoados a registrar em números os contextos nos quais se pode analisar os fatos, os cientistas costumam definir a prematuridade como o nascimento antes de 37 semanas de gestação, restando incompletude em órgãos vitais ou a incidência de lacunas de nutrientes e afecções variadas.

No Brasil, com todos os progressos realizados na área da saúde, nas gestações de governos comprometidos com o bem da cidadania, o parto antecipado ainda é a principal causa de morte ou aleijão irreversível, considerando-se o universo da infância nos primeiros cinco anos.

Alertar sobre o aumento do número de ocorrências do tipo: informar as consequências e os cuidados a fim de ajudar a prevenir graças à realização de exames são algumas das boas ideias, porem se for o caso de dar à luz antes do previsto, resta dedicar-se com amor a fim de salvar a cria.