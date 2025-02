O alerta do Brasil

Brasileiros deportados dos EUA - Foto: Divulgação | Governo do Amazonas

Para além da defesa imediata de seus cidadãos, vítimas de maus tratos no primeiro voo de repatriação da segunda gestão Donald Trump, a iniciativa do governo do Brasil tende a ecoar pelo planeta como uma sirene de alerta para prepararem-se os líderes mundiais visando a salvaguarda dos princípios básicos de civilização.

O tratamento dispensado pelos Estados Unidos à leva de deportados serve como despertador, ampliando a sensação de perigo, pois o país anteriormente referência de democracia agora volta a apresentar perfil aparentado com experiências degradantes de perseguição, tratando-se os imigrantes como subraça.

O uso indiscriminado de algemas para os repatriados corresponde à determinação originária dos excessos de decretos assinados no primeiro dia do gestor estadunidense, acionando “situação de emergência”, por dispositivos militares desproporcionais e de perfil agressivo aparentado à Gestapo alemã de 100 anos atrás.

Uma aeronave sem condicionador de ar, na qual os brasileiros foram impedidos de usar o sanitário, apertando-se nas poltronas, é o cabal demonstrativo da atual intenção dos EUA, ao repetir estratégias de amaldiçoar um grupo social como culpa de todos os males, repetindo estrutura da narrativa dos nazistas contra os judeus.

O Itamaraty pediu esclarecimentos e protestou diante da violação de acordo, no qual estaria assegurada a dignidade de quem retorna, preferindo o presidente Lula mobilizar a Força Aérea Brasileira para baldear com destino a Belo Horizonte quando taxiou em Manaus o “avião do inferno”, como denunciaram os passageiros.

Levanta-se a América do Bem, além do Brasil, na voz do colombiano Gustavo Preto, ao escrever carta aberta, repudiando a atitude belicosa, posicionando seu país “de braços abertos para o mundo todo, pela vida e pela humanidade”.

A Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos convocou para o dia 30 uma assembleia extraordinária de urgência a fim de combinar uma estratégia conjunta de enfrentamento ao repugnante retrocesso.