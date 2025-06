O Brasil é maior

Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio - Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP

Audácia, ousadia ou falta do mínimo de noção de bom relacionamento entre países soberanos, quem sabe, todas estas opções juntas e não excludentes entre si explicam o delírio do secretário de Estado dos EUA Marco Rubio.

A tinhosa ameaça de punição a magistrados da mais alta corte do Brasil soa estapafúrdia diante do rechaço da democracia, demonstrando maior solidez, neste momento, em relação à praticada por Washington.

Por meio do trabalho competente da polícia e do Judiciário, foi possível identificar e prender autores da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023; os estadunidenses pouco fizeram para punir os seus agressores, em semelhante operação; e, pior, ainda elegeram outra vez o fanfarrão.

Revela-se o “trabalho” subterrâneo do deputado Eduardo Bolsonaro, ao deixar o Congresso para morar nos Estados Unidos, tendo se encontrado com Marco Rubio, antes de o doidivanas arrotar desmedida prepotência.

Arroga-se o império, de um superpoder sem respaldo no princípio de autogestão dos povos, ao aprovar dispositivo legal visando supostamente proteger-se de “estrangeiros” incentivadores de censura.

Ora, mesmo se fosse possível aceder o hiato, nesta discussão de relacionamento entre os dois países, não alcançaria materialidade qualquer hipótese no sentido de arranhar a invicta equipe do Supremo.

Simplesmente porque a facticidade aponta o contrário da calúnia proposta pelo armeiro traficante de influência, exercendo irreconciliáveis funções de dono de empresa de arma e alto escalão do governo, em flagrante de dolo.

Sem conceder o rebaixamento à torpeza de caráter, o ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos, assume contornos de “Colosso” em defesa da soberania, da independência dos poderes e da cidadania.

A Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras organizações do Estado Democrático e de Direito, manifestou-se em repúdio à aleivosia alienígena de uma nação outrora símbolo da liberdade, hoje refém do desequilíbrio e da ausência de brilho e brio de um verdadeiro estadista.