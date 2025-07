O calcanhar do traidor

Bolsonaro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O pedido da Polícia Federal, em atenção ao risco de fuga do suspeito Jair Messias Bolsonaro, agora vigiado por tornozeleira eletrônica, nada tem de excepcional, constituindo praxe dos responsáveis por fazer cumprir a lei.

Respaldada em fatos, a solicitação foi atendida pelo Supremo Tribunal Federal, embora hábeis fora da lei consigam livrar-se do equipamento afixado próximo ao calcanhar, parte do corpo atribuída à fragilidade desde Aquiles.

A proibição de frequentar redes sociais não impede a criação de perfil falso; acresce a imposição de ficar em casa entre 19h e 7h da manhã, além do impedimento de comunicar-se com embaixadores e outros réus.

Sabendo-se da sagacidade de quem tem um filho assumidamente conspirando contra o próprio país, cabe aos policiais prevenirem-se, ao trabalhar para zelar pelas medidas restritivas.

Enquanto os movimentos do pai, em princípio, são monitorados, continua solto o seu filho, Eduardo, tendo migrado para os Estados Unidos, a fim de conquistar o apoio do presidente dos EUA, Donald Trump.

A aliança cresceu para o estágio de afeto, tendo o ex-presidente do Brasil declarado amor pelo irritadiço adepto de “tarifaços”, correspondendo à súbita ternura de uma bonita cartinha. Delira o presidente da superpotência, pela risível inclusão do comércio da rua 25 de Março, em São Paulo, no dossiê contra o Brasil.

Eduardo insiste em pedir sanções, em bestial viés lesa-pátria, enquanto o irmão Flávio usa metáfora de “bombas atômicas”, ao ameaçar a vida dos compatriotas, revelando falta de limites.

Pai Jair responde por organização criminosa armada (Punhal Verde Amarelo); tentativa de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito; tentativa de golpe de Estado; e crimes contra o patrimônio da União.

A trama implica trocar a taxação de 50% pela anistia, servindo, ao revés, para unir o Brasil, rebrilhando a vocação de grande estadista do presidente Lula, ao denunciar ao povo os “traidores da pátria” em rede nacional.