O Carnaval é dos brasileiros

Carnaval de Salvador - Foto: Olga Leiria /Ag. A TARDE - 04/03/2025

O poder público reconheceu, por meio do PL 4.191/2023, uma verdade irrefutável na avaliação de todas e todos quantas tenham tomado contato com o Carnaval de Salvador: trata-se de festa de inequívoco alcance nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a decisão, publicada no Diário Oficial da União; a lei entrou em vigor seguindo iniciativa da deputada federal Alice Portugal, passando também pela aprovação da Comissão de Educação e Cultura do Senado.

O mais desafiador, para os parlamentares envolvidos na redação e leitura do relatório final apresentado, foi escapar aos bordões e lugares-comuns, ao nível tatibitate, como dizer da festa “uma expressão viva da identidade brasileira”.

Em meio ao esforço de ressaltar qualidades de tal forma saltitantes, houve até menção honrosa à “força das culturas, movimentando pessoas, histórias e economias”, justificando, de sobeja, laurel previamente outorgado pelo povo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, escapou à redoma proposta, ao lembrar um diferencial, nada excepcional, ao menos “fora da caixa”, como se diz no jargão das corporações: o Carnaval de Salvador é conhecido em todo o mundo e motivo de orgulho para os brasileiros.

Seguindo os trâmites oficiais para justificar o galardão, seria por óbvio dar valor à maior pândega de rua do planeta, narrando-se, em linha do tempo, a metamorfose dos entrudos, diante dos clubes fechados da burguesia.

Da adaptação da primeira época, na qual divertia-se acertando as pessoas com embalagens de conteúdos pouco agradáveis, aos tempos da invenção do “pau” e do trio elétrico, no início uma fobica, a farra ampliou sua grandiosidade.

A vitória sobre o racismo, deixando-se de “aprovar” apenas foliões brancos, representa viés positivo, quando nem se falava em “ativismo identitário”, tornando a bagunça mercado rentável – com tática invicta de segurança pública.

Segundo dados do PL, somente este ano foram 3,5 milhões de turistas, gerando mobilização de recursos acima dos R$ 7 bilhões.