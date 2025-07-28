O combate ao HPV

A vacinação contra o HPV também previne - Foto: Divulgação

Ao sancionar a Lei 15.174, instituindo a Política Nacional de Enfrentamento da Infecção por Papilomavírus Humano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou seu compromisso por melhores condições de saúde para o Brasil.

Trata-se de articular meios entre entes federativos e órgãos da sociedade civil, voltados para a medicina e a ciência, com objetivo de combater o HPV, causador da enfermidade sexualmente transmissível de maior incidência no mundo.

O “condiloma”, nomeado nos dicionários de doenças venéreas, produz lesões semelhantes a verrugas na área genital, requerendo a remoção com acompanhamento médico, pois pode multiplicar-se em células desordenadas.

A benfazeja ação de promover a busca de métodos eficazes para evitar e tratar os efeitos do HPV vai não apenas reduzir sofrimento e angústia de quem contrai a moléstia, como também salvar um sem-número de enfermos de irem a óbito.

O contágio pode alcançar colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta, gerando tumores malignos mais difíceis de tratar quanto maior o tempo de diagnóstico, produzindo a sanção da nova lei a oportunidade de proteção da cidadania.

Precisa-se, no entanto, fazer do texto uma boa prática, ao levarem a sério as gestões municipais e estaduais, seguindo a toada das autoridades federais, no sentido de estabelecerem um conjunto de medidas de saúde pública.

O objetivo é um convite à convergência de todos os setores da sociedade brasileira, independentemente do verniz político-partidário, pois a prevenção, diagnóstico e tratamento do HPV deve ficar ao alcance de toda a coletividade.

Ao vigorar, em outubro, 90 dias após publicada no Diário Oficial, a legislação prevê o cuidado em disseminar informações confiáveis em campanhas publicitárias pautadas nos valores da responsabilidade e do conhecimento.

Sai fortalecida do contexto de respaldo ao comportamento saudável, a pesquisa científica, cabendo agora ao Sistema Único de Saúde engajar-se na articulação contra o HPV, tendo por meta o bem-estar geral.