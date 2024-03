O desafio das águas | A TARDE

Lidar com escassez e excesso tem sido um desafio para o governo do estado e gestores dos negócios agrícolas, pois parte da Bahia enfrenta superseca enquanto outra, com 41 municípios, está sob efeito intenso de fortes chuvas.

O número de pessoas a perderem seus pertences e terem de deixar o imóvel onde habitavam só aumenta, alcançando 2 mil e 500 famílias em contexto de aflição, sem contar os seis óbitos decorrentes das tempestadas e tormentas.

Devido à dificuldade de os servidores contarem com exatidão, por conta do contexto adverso para realizar o trabalho, a quantidade pode ser maior e tende a crescer, se ficar confirmada a previsão recente do Serviço de Meteorologia.

Não há saída, exceto a articulação entre os poderes, nos âmbitos municipais, estadual e federal, além do suporte oferecido por empresários e órgãos da sociedade civil, na oferta de alimentos, água e recuperação do mobiliário.

O valor da solidariedade precisa unir todas e todos quantas possam ajudar, pois os prejuízos causados pelos aguaceiros, no auge da alta estação, não têm prazo para cessarem seus desdobramentos, atingindo os mais vulneráveis.

Quem precisa transitar pelas rodovias das regiões Sul, Sudoeste, Oeste e Nordeste não pode negligenciar das revisões de viagem nem distrair-se, recomendando-se evitar altas velocidades e ultrapassagens sempre perigosas.

Como não há jeito de controlar as pesadas nuvens, os cuidados consigo e com os outros são estratégias possíveis a fim de chegarem aos seus destinos os motoristas, ampliando a cautela os condutores de caminhões de carga.

Já passou de 30 dias o período incessante de enchentes, numa troca inesperada de cenário, do céu limpo e azul para trovoadas frequentes sobre fundo cinzento.

Coordenada pelas secretarias estaduais, a resistência precisa vencer, pela dificuldade, como é tradição entre os baianos, mas é preciso a condição de estiagem, a fim de conter o contexto adverso para a população.