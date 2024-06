O destino é chegar bem

- Foto: Divulgação

Prevenir acidentes de trânsito é o método razoável de atrair uma boa sorte para o futuro próximo, e estando próximo o momento de “pegar” a estrada rumo às festas juninas do interior baiano, vale o alerta reforçado sobre os riscos, conforme têm revelado, em clarividência, as campanhas de orientação.

Uma das mais exitosas, desenvolvida recentemente em parceria do Detran com o Grupo A TARDE, mereceu reconhecimento nacional. O braço audiovisual A TARDE Play conquistou o Prêmio “Maio Amarelo”, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, tendo a mídia baiana sagrado-se campeã em meio a 16 mil ações cadastradas para a condecoração, sendo 30 delas finalistas.

Não se pode calcular quantas pessoas terão as vidas preservadas, depois de acessarem os conteúdos distribuídos no plano comunicacional. O chamamento aumenta de dimensão diante de um cenário de maiores cuidados, proporcionais à quantidade de pessoas conduzindo veículos ou neles embarcando, a fim de alcançar os festejos nos municípios.

Atrações irresistíveis configuram ímãs representados pelo forró, canjica, amendoim cozido, bolos de carimã e milho, roupas típicas coloridas, bandeirolas e balés irretocáveis de quadrilhas – estas voltadas para o bem.

Balanceando tantas e tamanhas delícias, entre novos afetos e a recomposição das famílias pela via da festa, é preciso insistir nas regras de ouro do “folião joanino”, tipo híbrido com o do motorista responsável: fazer revisão mecânica prévia do veículo, dormir bem, repelir o álcool, desligar o celular e obedecer toda a sinalização de trânsito.

Este último item pede consciência de dirigir para si e os outros: a linha contínua traduz “não ultrapasse”, enquanto a tracejada permite, mas antes, observe o aviso da seta de quem vai à frente, rumo ao destino de chegar sem arranhão.