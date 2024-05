O Dia da Memória | A TARDE

No Dia Internacional dos Museus, celebrado hoje em todo o mundo civilizado, a Bahia segue a cadência de alcance nacional - exceto o Rio Grande do Sul -, ao promover uma programação alusiva à “Semana” organizada para a efeméride.

Com o tema “Museus, Educação e Pesquisa”, é variada e rica a oferta de atividades divulgadas, entre oficinas, seminários, exposições e palestras à escolha do público, com o acréscimo da absoluta gratuidade com acesso livre.

O Grupo A TARDE, por meio do Centro de Documentação (Cedoc), está engajado neste método confiável de conexão dos tempos passado, presente e futuro, abrindo caminho para melhores escolhas por parte de futuras gerações.

Primeira casa das musas, de acordo com o mito fundador – daí o nome, museu –, o tipo de estabelecimento resulta da união do pai dos deuses – Zeus – com a Memória (Mnemósine), convergindo ambas na consagrada tarefa de lembrar.

Não desagradará nenhuma das nove filhas do casal pioneiro quem comparecer ao Museu de Arte Contemporânea, no bairro da Graça, para entreter-se na oficina de animação digital, hoje, 15 h; ou nos “diálogos de arte”, logo após, 17.

Amanhã, no mesmo local, é a vez da yoga, logo às 8 da manhã; ginástica para todas as faixas etárias às 10; e na parte da tarde, a arte do circo voltada para crianças e o lançamento de programa de rádio na internet “Nós Tamoios”.

O Museu de Arte Moderna, na Contorno, reforça o convite à galerinha com o espaço de pintura e argila denominado “Lugar de Criança é no Museu”, diversão garantida, com orientação de educadores, a partir das 10 da manhã.

Já o Museu de Arte da Bahia, na Vitória, tem a beleza como atrativo adicional difícil de resistir quando se trata da azulejaria, com acompanhamento de mediador especialista na coleção de peças em visitação entre 10 e 18 horas.

Outras opções cuidadosamente preparadas para encantar visitantes e companhias estão aguardando a presença também no interior, melhor representado no Parque Histórico Castro Alves, em Cabaceiras do Paraguaçu.

