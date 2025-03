- Foto: Paul J. RICHARDS / AFP

Fortalecer quem já é forte, em vez de reduzir desigualdades, passa longe do compromisso de Lula com o povo brasileiro, logo, é preciso avaliar com mais cuidado o impacto da marcação obrigatória da validade na casca do ovo de galinha, um dos produtos mais consumidos pelas famílias de baixa e média rendas.

A nova regulamentação vai ao contrário do que esperam os crédulos, porque onera os pequenos produtores, devido à aquisição do maquinário.

Mas as empresas rijas pouco sentirão, em um mercado tendendo à concentração de investimentos após a JBS comprar metade da maior produtora do país.

Principal produtora de frangos e carne bovina do mundo, a JBS anexou a Mantiqueira Alimentos, capaz de gerar 4 bilhões de ovos por ano, sinalizando adesão ao mercado interno, com boas chances de reforçar o cardápio, mas o contexto não ajuda.

A exigência de registrar a data de validade é uma tendência resultante na maior confiabilidade da freguesia. A nova regulamentação entra em vigor dentro em breve, mas pode carregar embutida a questão do preocupante descontrole dos preços.

Com a busca do lucro e, consequentemente, a obsessão por reduzir despesas, a aquisição da impressora rápida, embora sinalize a preocupação em verificar a validade do produto, pode servir de mais um argumento falacioso de crítica depreciativa da política econômica conforme vem sofrendo o governo federal.

Ao menor detalhe capaz de render pauta negativa sobre os preços, o cenário é superdimensionado, no entanto, não se vê a devida proporção quando se abordam os temas dos recordes de emprego com carteira assinada e aumento do consumo, entre outras grandes vitórias, em momento único a ser celebrado.

A demanda externa, em alta devido à crise aviária nos Estados Unidos, alegra os exportadores, ao negociarem em dólar, mas no mercado interno a tendência é por impacto na elevação do preço devido à redução da oferta.