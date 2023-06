O dinossauro é nosso

O conceito de soberania, necessário à independência e autodeterminação dos povos, sem exceção, é fruto precioso do Iluminismo, o Século das Luzes, a ser defendido sem descanso, mesmo em episódio como o de um fóssil.

Não se pode aceitar que uma nação como a Alemanha siga sequestrando tesouros naturais, no flagrante do dinossauro Ubirajara jubatus, em notícia assemelhada a antiga página policial de 1990.

A vitória da repatriação pode ser atribuída à união dos paleontólogos brasileiros, ao promoverem inusitada campanha internacional pelo retorno do exemplar ao país de origem, reativando em 2023 uma luta protagonizada pelos heroicos antepassados na era da pirataria mercantilista.

Não seria de todo um sucesso a manobra se a ministra alemã das Relações Exteriores Annalenna Baerbock não demonstrasse humildade, reconhecendo justa a reclamação, ao trazer "Bira", o nosso dino.

Neste histórico domingo, portanto, reconciliam-se corsários e vítimas, lavando na generosidade do perdão, milênios de violência, combinando considerar feio doravante todo aquele capaz de afanar qualquer pedaço não autorizado ao seu baú.

Os cientistas tomaram conhecimento da confissão de rapina ao lerem com proporcional espanto um artigo em revista acadêmica descrevendo o espécime de 110 milhões de anos.

Teria sido do tamanho de uma atual galinha o ancestral revestido de penas, habitante da Bacia do Araripe, quem sabe inspirando nova representação pelo polo de paleoarte de alcance nacional ora desenvolvido no município baiano de Santa Inês.

Originada do pressuposto de vencedores de guerras terem acesso ao espólio pleno dos vencidos, a herança da crueldade romana foi atração do Coliseu, com a exibição de animais não-humanos trazidos dos territórios ocupados.

Trata-se de deter o poder simbólico do rapto, prática viciosa disseminada antes, na expansão dos impérios sanguinários, mas agora moral e legalmente repudiada, conforme referendo das Nações Unidas, em busca da paz perpétua.