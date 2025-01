O enigma das vacinas

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A ambiguidade torna-se enigma quando se precisa saber a verdade, especialmente se o assunto é saúde pública, bem necessário à felicidade coletiva: o confronto de versões, sem se saber na qual acreditar, constrói cenário de pouca confiabilidade para a cidadania: a Confederação Nacional de Municípios (CNM) acusa a falta de vacinas do calendário nacional de imunização, enquanto o Ministério da Saúde nega o suposto erro de modo categórico.

Argumentam os gestores da entidade federal a ocorrência em uma dimensão pontual, relacionada a súbito desabastecimento dos fabricantes, admitindo, em sua proposição defensiva, a hipótese de lacuna, referente a imunizantes contra catapora, Covid-19 e coqueluche, embora garantam as autoridades federais o atendimento às necessidades do calendário básico, ampliando, assim, a controvérsia na relevante questão.

Uma opção falseável se baseia no fato de problemas de gestão dos governos locais interferirem no atendimento à população, no entanto, só o fato de se precisar pautar o debate a fim de obter do governo federal uma posição sobre a carência, implica criar a curiosidade, origem de toda investigação séria, acerca de quais as adversidades enfrentadas, acrescentando-se a falha de reposição de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

É possível, nesta toada, verificar se o método de pesquisa, realizada via telefônica (“call center”) atende ao rigor metodológico científico pertinente, pois não se trata de uma enquete aleatória ou espontânea, alcançando 2.895 municípios, pois faz-se imperativa a representatividade de cada ouvinte na condição de representante de um segmento populacional capaz de indicar a maior ou menor confiabilidade dos dados coletados no trabalho.

Mais da metade das pessoas em 1.516 municípios queixaram-se da carência, repercutindo nos casos de Covid-19, em 60% de registro de alta das notificações no país, conforme admite o painel de controle monitorado pelo próprio governo federal, restando restabelecer o fornecimento das doses, a fim de se decifrar o enigma.