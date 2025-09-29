Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

O estaleiro está de volta

Confira o editorial do jornal A TARDE desta segunda-feira, 29

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 6:00 h | Atualizada em 30/09/2025 - 8:53
Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo
Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo -

A retomada das atividades de construção naval do Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, vem sendo saudada com entusiasmo devido a sua importância como referência para o restante do país.

Um dos que se manifestaram foi o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, liderança qualificada da luta para conseguir os recursos necessários na reativação do equipamento.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

São R$ 2,97 bilhões de investimentos liberados pelo Fundo da Marinha Mercante, conforme anunciado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, merecendo todos os aplausos. A construção de seis navios para atuar em vazamentos de óleo, além da geração de 3 mil empregos diretos e indiretos, representam cuidado com o meio ambiente e maior aproveitamento revertendo em ganhos para o Brasil.

A reativação da engenharia de petróleo e gás é a mais recente demonstração de o quanto está certo quem segue a máxima de as ações libertadoras originarem-se da organização da cidadania.

Foi preciso articular frentes parlamentares, ampliando-se a admiração pelo trabalho, por tratar-se de Congresso de perfil predominantemente conservador, unindo a mobilização dos federados à estratégia política.

Influenciaram decisivamente no resultado positivo as reuniões promovidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “Conselhão”, ligado à Presidência da República.

O estaleiro, com capacidade para construir sondas e plataformas, além de embarcações, cria a expectativa de remuneração compatível com o alcance do trabalho proposto, implicando vitória da classe trabalhadora.

Cotejadas as fatias destinadas a 14 projetos em seis estados, a Bahia terá mais recursos destinados para os navios e outras seis “barcaças”, em inversões passando da metade do montante dos recursos federais. Por todas as projeções, atualizando o sucesso do passado e a potência do tempo presente, não resta dúvida de novos êxitos nos 400 mil metros quadrados de infraestrutura do “Canteiro de São Roque”, no Paraguaçu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estaleiro Estaleiro Enseada de Paraguaçu FUP recôncavo baiano

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x