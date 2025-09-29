O estaleiro está de volta

Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo - Foto: Carla Ornelas/ GOVBA

A retomada das atividades de construção naval do Estaleiro Enseada de Paraguaçu, no Recôncavo Baiano, vem sendo saudada com entusiasmo devido a sua importância como referência para o restante do país.

Um dos que se manifestaram foi o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, liderança qualificada da luta para conseguir os recursos necessários na reativação do equipamento.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

São R$ 2,97 bilhões de investimentos liberados pelo Fundo da Marinha Mercante, conforme anunciado pelo Ministério dos Portos e Aeroportos, merecendo todos os aplausos. A construção de seis navios para atuar em vazamentos de óleo, além da geração de 3 mil empregos diretos e indiretos, representam cuidado com o meio ambiente e maior aproveitamento revertendo em ganhos para o Brasil.

A reativação da engenharia de petróleo e gás é a mais recente demonstração de o quanto está certo quem segue a máxima de as ações libertadoras originarem-se da organização da cidadania.

Foi preciso articular frentes parlamentares, ampliando-se a admiração pelo trabalho, por tratar-se de Congresso de perfil predominantemente conservador, unindo a mobilização dos federados à estratégia política.

Influenciaram decisivamente no resultado positivo as reuniões promovidas pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado “Conselhão”, ligado à Presidência da República.

O estaleiro, com capacidade para construir sondas e plataformas, além de embarcações, cria a expectativa de remuneração compatível com o alcance do trabalho proposto, implicando vitória da classe trabalhadora.

Cotejadas as fatias destinadas a 14 projetos em seis estados, a Bahia terá mais recursos destinados para os navios e outras seis “barcaças”, em inversões passando da metade do montante dos recursos federais. Por todas as projeções, atualizando o sucesso do passado e a potência do tempo presente, não resta dúvida de novos êxitos nos 400 mil metros quadrados de infraestrutura do “Canteiro de São Roque”, no Paraguaçu.