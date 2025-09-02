O exemplo do Brasil

Plenário do STF - Foto: Fellipe Sampaio / STF

Duvidar da maturidade do Poder Judiciário e das instituições articuladas no Estado Democrático e de Direito pode ser uma aposta com alta probabilidade de erro quando se verifica a observância fiel dos trâmites.

Não apenas repercute no Brasil o fato de irem a julgamento pessoas acusadas, mesmo tendo sido altas autoridades; o eco tem alcance internacional dado o destaque do país na geopolítica e união por soberania.

Apontado como “chefe”, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro articulou um grupo de cúmplices dentro do aparelho estatal, segundo indica a investigação da Polícia Federal, confirmando-se a tática na oitiva de fontes.

A defesa pode tentar desqualificar a delação do ajudante de ordens Mauro Cid, no entanto, não teria qualquer efeito para a formação do juízo dos magistrados, pois os fatos foram homologados conforme a narrativa.

A imprensa internacional avalia o trabalho da corte, acrescentando denúncia de “obstrução de justiça” à “abolição violenta do Estado de Direito”, com anexo da eliminação de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

No primeiro núcleo “duro” do estratagema, coroado com o projeto “Punhal Verde-Amarelo”, serão julgados mais sete associados na trama cuja punição exemplar é expectativa da cidadania.

O monitoramento na área externa da residência de Jair Bolsonaro foi reforçado, já cumprindo o imputado prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica; ainda assim, cabe vigiar devido ao risco de fuga verificado.

O Supremo Tribunal Federal, no fiel respeito aos ritos, divulgou com antecedência a tabela desta fase final, iniciando uma sessão hoje, 9 horas da manhã, ganhando continuidade nos dias 9, 10 e 12 de setembro.

Na hipótese de condenação, o destino é uma cela pública, mas não se pode descartar o acolhimento de pedido para a detenção domiciliar, se ficar provada a necessidade de atendimento médico mais constante.

O legado para o futuro do Brasil e do mundo é inestimável quando se percebe a fidedignidade dos pesos, stricto sensu, na balança de Têmis.